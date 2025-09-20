السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
بلاغ عن وجود عبوة ناسفة في منزل وزير الصحة الأميركي

منذ 9 دقائق
قراران أميركيان يتعلقان بلبنان

استجابت السلطات الأميركية، أمس الجمعة، لبلاغ عن تهديد بوجود قنبلة في منزل وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور في واشنطن العاصمة.

ونشرت وحدات الكلاب البوليسية لتفتيش المنزل والمناطق المحيطة به وإخلائها. وأكد المسؤولون أنه لم يتم العثور حتى الآن على أي عبوة ناسفة، مشيرين إلى أن التحقيق لايزال متواصلاً في ظل غياب تفاصيل إضافية حول هوية مطلق التهديد أو مدى صدقيته.

ويأتي هذا التطور بينما يواجه كينيدي انتقادات واسعة، بعد إجرائه تغييرات في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأقال كينيدي اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات بكاملها وعيّن أعضاء جدداً صوتوا لمصلحة إلغاء اللقاح المشترك MMRV للأطفال الصغار، وتقليص توصيات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا والتهاب الكبد الوبائي “B”.

وأدلت المديرة السابقة للمراكز سوزان موناريز بشهادتها، مؤكدة أنها أقيلت بسبب رفضها الرضوخ لضغوط سياسية لتمرير أجندة كينيدي.

بينما حذّر خبراء الصحة العامة من أن هذه التغييرات قد تهدد الثقة ببرامج تطعيم الأطفال وتزيد من احتمالات تفشي الأمراض. في المقابل، يؤكد كينيدي أن قراراته تهدف إلى معالجة تضارب المصالح وإعادة بناء ثقة الجمهور.

