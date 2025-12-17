"بلاك روك" والملياردير داليو يسهمان في تمويل حسابات استثمار لأطفال أمريكيين

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء “إن المستثمر الملياردير راي داليو سيساهم في تمويل حسابات الاستثمار التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لبعض الأطفال في ولاية كونيتيكت، في الوقت الذي تعهدت فيه شركة أخرى بدفع مبلغ مماثل للتمويل الحكومي لموظفيها”.

ويعد التزام داليو جزءا من جهود مبذولة لتأمين متبرعين خارجيين إضافيين في كل ولاية أمريكية. وتدرس 20 ولاية أمريكية أخرى إضافة أموال عامة إلى الحسابات الممولة اتحاديا، حسبما قال بيسنت في فعالية عن البرنامج المخصص للأطفال المولودين بين عامي 2025 و2028.

وتم إطلاق المبادرة هذا العام بموجب قانون ترامب “فاتورة واحدة كبيرة وجميلة”، وأثارت تدافعا من قبل الشركات المالية التي تتطلع إلى المشاركة. وستودع وزارة الخزانة الأمريكية 1000 دولار في حسابات استثمارية لجميع الأطفال المولودين بين عامي 2025 و2028.

وعلى نحو منفصل، صارت شركة الاستثمار بلاك روك اليوم الأربعاء أحدث شركة تقول إنها ستساهم بمثل مساهمة الحكومة الأمريكية بمبلغ 1000 دولار لكل من موظفيها.

كما تدعم شركة تشارتر كوميونيكيشنز وبنك بي.إن.واي وبلوك وأوبر وفيزا وماستركارد هذه الحسابات، وفقا للإدارة .

وقال رجل الأعمال مايكل ديل وزوجته سوزان إنهما سيتبرعان أيضا بمبلغ 250 دولارا آخر في حسابات 25 مليون طفل أمريكي في تعهد خيري بقيمة 6.25 مليار دولار لدعم المبادرة.

وقال داليو، في منشور على منصة إكس إنه سيتبرع بنحو 75 مليون دولار لمضاهاة مساهمة عائلة ديل البالغة 250 دولارا لحوالي 300 ألف طفل في ولاية كونيتيكت، مضيفا ” نحن نأمل ان ينضم المحسنون والشخصيات البارزة إلى هذا الجهد من خلال المساهمة في مبادرات مماثلة في ولاياتهم”.

وستصبح الأموال المطلوب استثمارها في صندوق يعكس أداء سوق الأسهم الأوسع نطاقا متاحة في سن 18 عاما للتعليم أو التدريب الوظيفي أو المنزل الأول او بدء عمل تجاري.