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بلغاريا تفرض حظرا مؤقتا على واردات الحبوب الأوكرانية

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2023 2:39 مساءً
بلغاريا - أوكرانيا

بلغاريا - أوكرانيا

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أفادت الإذاعة البلغارية في تقرير على موقعها الإلكتروني (الأربعاء 19-4-2023) نقلا عن القائم بأعمال رئيس الوزراء جلاب دونيف بأن بلغاريا فرضت حظرا مؤقتا على واردات الحبوب الأوكرانية ما عدا التي يجري نقلها بالفعل.

ونقل التقرير عن دونيف قوله “على مدى العام المنصرم، ظلت كمية ضخمة من الأغذية في البلاد وعطلت سلاسل الأغذية”.

وأضاف “نحن مضطرون إلى تبني هذا الإجراء الوطني لأن السلطات الأوروبية لا تزال تفكر في إجراء ملائم”.

في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الأربعاء إن عمليات تفتيش السفن تُستأنف بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بشأن التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وكتب على فيسبوك “يجري استئناف عمليات تفتيش السفن، على الرغم من محاولات روسيا الاتحادية عرقلة الاتفاق”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المكتب الإعلامي لمنسق الأمم المتحدة إن عمليات التفتيش استؤنفت بالفعل بعد محادثات على مدى يومين.

ويزور كوبراكوف تركيا حاليا لمناقشة وضع مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، التي وافقت عليها روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز الماضي، للمساعدة في تخفيف أزمة غذاء عالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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