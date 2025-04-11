الجمعة 13 شوال 1446 ﻫ - 11 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلومبرغ: أدنوك تبحث شراء أصول إيثون للغاز الطبيعي بأمريكا

منذ 38 دقيقة
بلومبرغ

بلومبرغ

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن مصادر قولها إن شركة بترول أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) تدرس عرض استحواذ على أصول الغاز الطبيعي لشركة “إيثون إنرجي مانجمنت” قد يصل قيمته إلى نحو تسعة مليارات دولار.

وقامت أدنوك بعمليات استحواذ في مجال الغاز والكيماويات تعتبرها الشركة الإماراتية، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال ومصادر الطاقة المتجددة، ركائز لنموها في المستقبل.

واشترى عملاق الطاقة الإماراتي العام الماضي حصة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال لشركة نيكست ديكيد في تكساس إلى جانب صفقة توريد مدتها 20 عاما.

وأضاف تقرير بلومبرج أن المداولات المتعلقة بأصول الشركة الاستثمارية التي تركز على الطاقة في الولايات المتحدة ما زالت في مراحلها الأولى ولم يتسن التوصل إلى اتفاقات نهائية بعد.

وجاء في تقرير لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن شركة إيثون تستكشف خيارات لأصول في إنتاج الغاز الطبيعي ومعالجته وتخرينه وتصديره تضمنت البيع أو الطرح العام الأولي بتقييم قارب 10 مليارات دولار.

    المزيد من أخبار العالم

    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    تدهور شديد في معنويات المستهلكين الأمريكيين وزيادة توقعات التضخم في أبريل
    الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي
    زيلينسكي يحث حلفاء أوكرانيا على تزويدها بعشر منظومات باتريوت جديدة
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
    مبعوث ترامب في روسيا لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا

    الأكثر قراءة

    اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي
    روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب والامتناع عن العمل!
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
    "فن إدارة الصفقات".. ما سبب تراجع ترامب عن رسومه الجمركية؟
    لافتة على طريق المطار تحمل شعار "عهد جديد للبنان"
    صورة.. إحراق لافتة "عهد جديد للبنان" على طريق المطار!