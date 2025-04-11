بلومبرغ: أدنوك تبحث شراء أصول إيثون للغاز الطبيعي بأمريكا

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن مصادر قولها إن شركة بترول أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) تدرس عرض استحواذ على أصول الغاز الطبيعي لشركة “إيثون إنرجي مانجمنت” قد يصل قيمته إلى نحو تسعة مليارات دولار.

وقامت أدنوك بعمليات استحواذ في مجال الغاز والكيماويات تعتبرها الشركة الإماراتية، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال ومصادر الطاقة المتجددة، ركائز لنموها في المستقبل.

واشترى عملاق الطاقة الإماراتي العام الماضي حصة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال لشركة نيكست ديكيد في تكساس إلى جانب صفقة توريد مدتها 20 عاما.

وأضاف تقرير بلومبرج أن المداولات المتعلقة بأصول الشركة الاستثمارية التي تركز على الطاقة في الولايات المتحدة ما زالت في مراحلها الأولى ولم يتسن التوصل إلى اتفاقات نهائية بعد.

وجاء في تقرير لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن شركة إيثون تستكشف خيارات لأصول في إنتاج الغاز الطبيعي ومعالجته وتخرينه وتصديره تضمنت البيع أو الطرح العام الأولي بتقييم قارب 10 مليارات دولار.