"بلومبرغ": أمريكا تدرس فرض عقوبات على روسنفت ولوك أويل إذا رفض بوتين وقف إطلاق النار

ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس التهديد بفرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل، من بين خيارات أخرى، لدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى قبول وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز تأكيد التقرير بعد.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، حيث من المنتظر أن يعقد الطرفان قمة تاريخية، وفق “سكاي نيوز عربية”.

وكانت الطائرة الرئاسية الأميركية قد وصلت هي الأولى إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا، وظل ترامب داخلها لعدة دقائق، في انتظار نزول طائرة بوتين، حتى يتمكن من استقباله. وتصافح ترامب وبوتين بحرارة على مدرج مطار القاعدة، قبل قمتهما بشأن الحرب في أوكرانيا.

وبالتزامن مع وصول الطائرتين، كشف البيت الأبيض أن المحادثات التي ستجمع الرئيسين باتت ستعقد بحضور مساعدي الزعيمين. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين في الطائرة الرئاسية إن: “المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس ترامب أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف”.

وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات منفردة مع بوتين، إلا أن الناطقة باسم البيت الأبيض أكدت حدوث تغيير في البرنامج.