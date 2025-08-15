السبت 21 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"بلومبرغ": أمريكا تدرس فرض عقوبات على روسنفت ولوك أويل إذا رفض بوتين وقف إطلاق النار

منذ 37 دقيقة
علم الولايات المتحدة مرفوع أمام مبنى الكابيتول الأمريكي أثناء انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي. رويترز

علم الولايات المتحدة مرفوع أمام مبنى الكابيتول الأمريكي أثناء انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس التهديد بفرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل، من بين خيارات أخرى، لدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى قبول وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز تأكيد التقرير بعد.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، حيث من المنتظر أن يعقد الطرفان قمة تاريخية، وفق “سكاي نيوز عربية”.

وكانت الطائرة الرئاسية الأميركية قد وصلت هي الأولى إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا، وظل ترامب داخلها لعدة دقائق، في انتظار نزول طائرة بوتين، حتى يتمكن من استقباله. وتصافح ترامب وبوتين بحرارة على مدرج مطار القاعدة، قبل قمتهما بشأن الحرب في أوكرانيا.

وبالتزامن مع وصول الطائرتين، كشف البيت الأبيض أن المحادثات التي ستجمع الرئيسين باتت ستعقد بحضور مساعدي الزعيمين. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين في الطائرة الرئاسية إن: “المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس ترامب أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف”.

وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات منفردة مع بوتين، إلا أن الناطقة باسم البيت الأبيض أكدت حدوث تغيير في البرنامج.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

إنتاج النفط
النفط يتراجع دولاراً تقريباً عند التسوية قبيل محادثات ترامب وبوتين
علم أوكرانيا
أوكرانيا: روسيا تستعد لاختبار صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب يستقبل بوتين في ألاسكا لعقد قمة تاريخية

الأكثر قراءة

الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
صفعة من عون وسلام في وجه لاريجاني!
سامي الجميل
سامي الجميل يرد على خطاب "نعيم قاسم"