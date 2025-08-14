بلومبرغ: الصين والهند تبحثان استئناف التجارة الحدودية بعد توقفها 5 سنوات

تناقش الهند والصين استئناف التجارة الحدودية للسلع المصنوعة محليًا بعد أكثر من خمس سنوات، في خطوة جديدة ضمن الجهود البطيئة والثابتة التي تبذلها الدولتان الآسيويتان المجاورتان لتخفيف التوترات المستمرة منذ فترة طويلة، وفقًا لما صرح به مسؤولون في نيودلهي لبلومبرغ نيوز.

وقد اقترح الجانبان استئناف التجارة عبر نقاط محددة على الحدود المشتركة، ويجري حاليًا مناقشة الأمر على المستوى الثنائي، وفقًا لما ذكره هؤلاء المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات لا تزال سرية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إن بكين ”مستعدة لتكثيف التواصل والتنسيق مع الهند“ بشأن هذه المسألة. وقالت في رد على استفسار من بلومبرغ نيوز: ”لطالما لعبت التجارة الحدودية بين الصين والهند دورًا مهمًا في تحسين حياة سكان الحدود في البلدين“.

على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تبادلت الهند والصين السلع المنتجة محليًا — مثل التوابل والسجاد والأثاث الخشبي وعلف الماشية والفخار والنباتات الطبية والأدوات الكهربائية والصوف — عبر ثلاث نقاط محددة على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا والتي يبلغ طولها 3488 كيلومترًا (2167 ميلًا). وتعتبر قيمة التجارة صغيرة نسبيًا، حيث تقدر بـ 3.16 مليون دولار فقط في 2017-2018، وفقًا لأحدث البيانات الحكومية المتاحة.

تم إغلاق نقاط التجارة خلال جائحة كوفيد-19، والتي تزامنت مع تدهور حاد في العلاقات بين البلدين بعد اشتباكات حدودية في جبال الهيمالايا أسفرت عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وأربعة جنود صينيين على الأقل.

تعد استئناف الرحلات الجوية المخطط له علامة أخرى على أن العلاقات بين الجارتين تتحسن تدريجياً بعد أن اتخذ الجانبان خطوات العام الماضي لإنهاء التوترات الحدودية. ومن المقرر أن تستأنف الصين والهند الرحلات الجوية المباشرة في أقرب وقت الشهر المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ نيوز يوم الثلاثاء، في حين خففت بكين القيود المفروضة على بعض شحنات الأسمدة إلى الهند.

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الصين للمرة الأولى منذ سبع سنوات في أغسطس لحضور قمة لمنظمة الأمن الإقليمي التي تقودها بكين – منظمة شنغهاي للتعاون – وسيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس شي جين بينغ على هامش القمة.

تأتي عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها في ظل تدهور العلاقات بين نيودلهي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، وهي نسبة أعلى بكثير من الرسوم المفروضة على الدول المجاورة في المنطقة.