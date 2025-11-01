بلومبرغ: ترامب قد يصبح أول رئيس أمريكي بمنصبه يحضر مرافعات في المحكمة العليا

أفادت وكالة بلومبرغ بأن الرئيس دونالد ترامب قد يصبح أول رئيس أمريكي وهو في منصبه يحضر المرافعات الشفوية في المحكمة العليا إذا تواجد في جلسات التعريفات الجمركية.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأنه يرغب في حضور جلسات الاستماع التي ستقرر مصير الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات بنفسه.

ونقلت بلومبرغ عن كلير كوشمان، مديرة المنشورات في الجمعية التاريخية للمحكمة العليا، أنه على مدى تاريخ المحكمة العليا الممتد لأكثر من مائتي عام، لم يحضر أي رئيس دولة أمريكي وهو على رأس عمله جلسات المرافعات الشفوية في المحكمة العليا.

ويمكن أن يسمح ظهور ترامب في جلسة الاستماع، لإدارة البيت الأبيض بالضغط على المحكمة لإلغاء الحكم بأن الرسوم الجمركية غير قانونية، لكن مشاركة ترامب في الجلسة لا تزال غير مؤكدة، حيث من المتوقع أن يتحدث في منتدى للأعمال في ميامي بولاية فلوريدا في اليوم نفسه، بحسب الوكالة.

وحددت المحكمة العليا الأمريكية يوم 5 نوفمبر موعدا لجلسة استماع في قضية تطعن في قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وبدأت المحكمة النظر في القضية، بعد أن رفعت مجموعة من الشركات دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، أكدت فيها أن الرسوم الجمركية غير قانونية وتضر بشركاتها.

في 29 أغسطس، قضت محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا بأن ترامب يفتقر إلى السلطة لفرض العديد من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها. وفي 4 سبتمبر، تقدمت إدارة ترامب بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء الأمر.

وأكد ترامب ومسؤولون كبار في الإدارة، بمن فيهم وزير التجارة هوارد لوتنيك والمفاوض التجاري جيميسون جرير، مرات كثيرة على ضرورة الإبقاء على التعريفات الجمركية، زاعمين بأن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يعرض مفاوضات التجارة الأمريكية مع الدول الأخرى والصفقات القائمة للخطر.