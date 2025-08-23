السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
"بلومبرغ" تسعى لحل أزمة رفض تجديد تأشيرة صحفية تابعة لها في هونغ كونغ

منذ 5 دقائق
بلومبرغ

قالت وكالة “بلومبرغ”، اليوم السبت، إنها تعمل على تسوية وضع صحفية تابعة لها في هونغ كونغ رفضت السلطات في المركز المالي الآسيوي طلب تجديد تأشيرتها.

وجاء في منشور من نادي المراسلين الأجانب في هونغ كونغ أكدته مراسلة بلومبرج ريبيكا تشونج ويلكينز لرويترز اليوم السبت أن السلطات رفضت تمديد تأشيرتها دون تفسير.

وقالت بلومبرغ في بيان لها إنها لا تعلق على الحالات الفردية وأوضحت أنها تدعم ويلكينز بشكل كامل و”ستواصل العمل من خلال السبل المناسبة لمحاولة حل المسألة”.

وقالت جماعة “مراسلون بلا حدود” المدافعة عن وسائل الإعلام إن تسعة صحفيين واجهوا مشكلات في الحصول على تأشيرات من سلطات هونغ كونغ منذ سن قانون الأمن القومي في عام 2020، مما أدى إلى تراجع ترتيب المدينة في مؤشر حرية الصحافة العالمي إلى المرتبة 140 من أصل 180 دولة وإقليم.

وتنفي هونج كونج أنها تقيد حرية الصحافة.

    المصدر :
  • رويترز

