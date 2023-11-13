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بلومبرغ تكشف أرقام "ضخمة" لخسائر الاقتصاد الإسرائيلي.. مليار دولار كل أربعة أيام!

منذ 26 ثانية
الشيكل الإسرائيلي

الشيكل الإسرائيلي

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ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 260 مليون دولار يوميا.

وأضافت الوكالة أن الحرب أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل مما كان متوقعا في البداية، حيث أنها تفرض ضغطا على المالية العامة.

وقال بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء، إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.

وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية الحرب على حركة حماس في غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.

ومنذ بدء القتال في السابع من أكتوبر، انخفض سعر الشيكل بشكل كبير مقابل الدولار.

وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.

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