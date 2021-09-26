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“بلومبيرغ”: اعتقال سبعة عمال بشركة PDVSA في فنزويلا بتهمة الإرهاب

26 - سبتمبر - 2021

علم فنزويلا

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قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، ان المخابرات العسكرية الفنزويلية، اعتقلت سبعة موظفين في شركة النفط PDVSA المملوكة للدولة، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكرت الوكالة، أن قوات خاصة تابعة للمخابرات الفنزويلية، نفذت في 23 سبتمبر، عملية الاعتقال ضد العمال في مصفاة للنفط بولاية فالكون.

وبحسب المحامي هارولد غيريرو، الذي يدافع عن أحد المعتقلين، فقد تم نقل الموظفين إلى كاراكاس، ويجري التحقيق معهم بتهمة التحضير لهجوم على منشأة الشركة.

وتؤكد الوكالة أن وزارة البترول الفنزويلية وشركة PDVSA، لم تردا على طلب التعليق على الخبر.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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