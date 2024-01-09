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بلينكن: أرى فرص اندماج إقليمي لإسرائيل بمجرد تجاوز حرب غزة

منذ 47 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (رويترز)

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أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل الثلاثاء بعد زيارات لعواصم عربية بأنه يرى فرصا أمامها لبناء علاقات أوثق في المنطقة بعد أزمة غزة.

وقال في اجتماع بثه التلفزيون مع الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أعلم بجهودكم الخاصة، على مدى سنوات عديدة، لبناء قدر أكبر من التواصل والاندماج في الشرق الأوسط، وأعتقد أن هناك بالفعل فرصا حقيقية”.

وتابع “لكن علينا أن نتجاوز هذه اللحظة الصعبة للغاية ونتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، وأن نعمل على بناء مستقبل مختلف وأفضل بكثير”، في إشارة إلى هجوم حماس عبر الحدود الذي أشعل فتيل الحرب الحالية.

    المصدر :
  • رويترز

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