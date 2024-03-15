بلينكن: أمريكا بحاجة لرؤية خطة واضحة قابلة للتنفيذ بشأن رفح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الجمعة 15-3-2024) إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على خطط لعملية عسكرية في رفح.

وأضاف بلينكن للصحفيين في النمسا أن الولايات المتحدة لم تطلع بعد على خطة العملية العسكرية في مدينة رفح التي تقع في جنوب غزة ويعيش بها أكثر من مليون شخص.

في السياق، حذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وارتكاب مجزرة جديدة، واستكمال جرائم التهجير بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت بسرعة تدخل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، وتحمل مسؤولياتهم لمنع هذا العدوان الخطير، مشددة على ضرورة وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية.