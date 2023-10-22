بلينكن: أمريكا لا تسعى إلى التصعيد.. ونأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن واشنطن ترى احتمالاً لتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط “بسبب أفعال إيران ووكلائها في المنطقة”.

وأضاف بلينكن لشبكة “إن بي سي نيوز” في مقابلة، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، وأنها تأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حركة حماس، وذلك بعد إطلاق الأخيرة سراح رهينتين أميركيتين، الجمعة، كانت اختطفتهما في الهجوم الذي نفذته على مستوطنات إسرائيلية بمنطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر، وفق رويترز.

بالتزامن، جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، التحذير من التصعيد العسكري في المنطقة.

وقال في تصريحات تلفزيونية الأحد: “نرى احتمالاً لتصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في أنحاء المنطقة”.

كما أضاف أن بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن النفس ولن تتردد في اتخاذ الإجراء المناسب لحماية قواتها، حسب شبكة “أي بي سي”.

وتوجه بالنصح “لأي بلد أو مجموعة مسلحة تسعى إلى توسيع الصراع أو الاستفادة منه بألا تفعل ذلك، في إشارة إلى ميليشيات مدعومة إيرانياً سواء في العراق أو لبنان أو سوريا”.

إلى ذلك، أكد أوستن أن “واشنطن تركز حالياً على تزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها. وأقر بأن الهجوم البري المرتقب لغزة قد يكون أكثر صعوبة بسبب الأنفاق التي بنتها حماس”.

في الوقت عينه، حث إسرائيل على تنفيذ عملياتها العسكرية في غزة بما يتسق مع القانون الدولي.

تحذير إيراني

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع تحذير وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح “خارجاً عن السيطرة ما لم تتوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة”، وفق تعبيره.

في حين رأى مسؤولون إيرانيون أن طهران تواجه معضلة حقيقية في ما يتعلق بملف غزة، بين مواجهة إسرائيل وتوسيع الصراع عبر حزب الله وغيره من الفصائل التي تدعمها، وبين الإبقاء على المواجهة محدودة تجنباً للخسائر الفادحة.