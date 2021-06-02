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بلينكن: أميركا ستعلن خلال أسبوعين كيف ستوزع لقاحاتها في العالم

2 - يونيو - 2021
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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أعلن وزير الخارجية الاميركي، انتوني بلينكن فى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوستاريكا، كارلوس الفارادو، ان بلاده ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين بالضبط كيف تنوي توزيع 80 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى دول أخرى .

وقال بلينكن “في مرحلة ما خلال الأسبوعين المقبلين سنعلن العملية التي سنقوم من خلالها بتوزيع وبيع هذه اللقاحات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ستوزع اللقاحات “بشكل حيادي وتبعا لنهج علمي، ومن دون أي تحيز سياسي”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة سترسل بحلول نهاية يونيو، ما مجموعه 80 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى دول أخرى، وسيتم نقل 20 مليون جرعة من اللقاحات إلى البلدان التي تكافح الوباء بحلول نهاية يونيو، علاوة على 60 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” غير المعتمد في الولايات المتحدة، والذي طورته الشركة البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وسيجري إرسالها من قبل واشنطن إلى الخارج في مايو ويونيو، وذلك بحسب “تاس”.

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