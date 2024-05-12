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بلينكن: إسرائيل ليست لديها "خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين في رفح

منذ 17 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي "أنتوتي بلينكن"

وزير الخارجية الأمريكي "أنتوتي بلينكن"

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دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، عن قرار وقف تسليم 3500 قنبلة لإسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مدينة رفح بقطاع غزة، قائلا إن إسرائيل ليست لديها “خطة ذات مصداقية” لحماية نحو 1.4 مليون مدني يحتمون هناك.

وأضاف بلينكن في حديث لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال عاقد العزم على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن شحنة القنابل، ومنها ما يبلغ وزنها 500 رطل (نحو 227 كيلوجراما) وأخرى وزنها ألفي رطل (907 كيلوجرامات)، هي حزمة الأسلحة الأمريكية الوحيدة التي تم حجبها.

وأوضح أنه إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على رفح التي تقول إسرائيل إنها تعتزم اجتياحها للقضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، فإن الموقف الأمريكي المتعلق بمساعدة إسرائيل قد يتغير.

وقال بلينكن إن بايدن أوضح لإسرائيل أنها إذا “شنت هذه العملية العسكرية الكبرى في رفح، فهناك أنظمة (أسلحة) معينة لن ندعمها أو نوفرها من أجل هذه العملية”.

وتابع “لدينا مخاوف حقيقية بشأن الطريقة التي يتم استخدامها بها”. وأضاف أنه يجب على إسرائيل “أن تكون لديها خطة واضحة وذات مصداقية لحماية المدنيين، وهو ما لم نره”.

ويلوذ بمدينة رفح نحو 1.4 مليون فلسطيني، معظمهم نزحوا من أماكن أخرى في غزة بسبب القتال والقصف الإسرائيلي، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على القطاع قبل حوالي سبعة أشهر تجاوز 35 ألف شخص على الأقل.

واندلعت الحرب بسبب الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى وفقا للإحصائيات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وتقول إسرائيل إن 620 من جنودها قتلوا في المعارك.

    المصدر :
  • رويترز

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