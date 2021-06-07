بلينكن: إيران ستتمكن من صنع سلاح نووي في غضون أسابيع

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ما زالت لا تعلم إن كانت إيران مستعدة للعودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف أن الوقت الذي ستحتاجه طهران لصنع مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد ستتقلص إلى أسابيع إذا واصلت انتهاكاتها للاتفاق.

وقال بلينكن للمشرعين “لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران راغبة ومستعدة لفعل ما يلزم للعودة إلى الامتثال… وفي الوقت نفسه، فإن برنامجها يسير بسرعة إلى الأمام… وكلما استمر ذلك لفترة أطول تقلص الوقت اللازم لصنع مادة انشطارية… وقد انخفض الآن، حسب التقارير العامة، إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال. وإذا استمر ذلك، فسينخفض إلى أسابيع”.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد أعلن أن طهران لم تجب عن أسئلة الوكالة سوى حول واحد من المواقع النووية التي تم الكشف سابقا عن آثار اليورانيوم فيها.

وذكّر غروسي أثناء اجتماع مجلس محافظين الوكالة، اليوم الاثنين، بأنه قدم سابقا للدول الأعضاء في المجلس تقريرا حول أربعة مواقع إيرانية غير معلنة، مضيفا: “منذ تقديم تقريري الأخير لم تقدم إيران أي معلومات جديدة حول أي منشأ ولم تجب عن أي أسئلة طرحتها الوكالة، ولم تقدم أي معطيات جديدة حول المنشأين الآخرين، بل قدمت بيانا كتابيا حول المنشأ الرابع بدون أي أوراق موثقة”.