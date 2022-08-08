بلينكن: استئساد روسيا على أوكرانيا يفتح المجال للاستئساد في ربوع المعمورة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الواقع في 8 تموز 2022 إنه إذا سُمح لروسيا بأن تستأسد على أوكرانيا، بأن تغزوها وتستولي على أراض دون اعتراض، فإن الأمر سيعني عندئذ “فتح المجال” للاستئساد في ربوع المعمورة.

كان الوزير الأمريكي يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في إطار زيارة سيتوجه بعدها إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا.

وقال “إذا سمحنا لدولة كبيرة بالاستئساد على دولة أصغر منها، وأن تغزوها ببساطة وتستولي على أرضها، فإن ذلك سيفتح المجال للاستئساد ليس في أوروبا فحسب، إنما في أنحاء العالم”.

أضاف بلينكن أن الولايات المتحدة رأت أن من المهم التصدي لروسيا لأن عدوانها على أوكرانيا يهدد المبادئ الأساسية للنظام الدولي.

ودفعت روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وحماية المتحدثين باللغة الروسية هناك.

وقالت باندور إنه لا أحد في جنوب أفريقيا يؤيد الحرب في أوكرانيا لكن قواعد القانون الدولي لا تطبق بالتساوي. وأضافت “يجب أن نهتم بنفس القدر بما يحدث لشعب فلسطين، كما هو الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا”.

وامتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت في الأمم المتحدة على مشروع قرار يدين غزو أوكرانيا وتقاوم، مثل الدول الأفريقية الأخرى، دعوات إدانة روسيا.

وأيضا وصف بلينكن تصريحات الصين عن وقف تعاونها مع الولايات المتحدة بشأن تغير المناخ بأنها “معاقبة للعالم كله، والدول النامية بشكل خاص، لا سيما أفريقيا”.