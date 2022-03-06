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بلينكن: اطلعنا على تقارير موثوقة عن “جرائم حرب” روسية في أوكرانيا

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 6 - مارس - 2022 7:03 مساءً
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إن “تقارير موثوقة للغاية” تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا، في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن الأميركية.

وقال بلينكن “اطلعنا على تقارير موثوقة للغاية عن هجمات متعمدة على مدنيين ترقى إلى جرائم حرب” مؤكدا أن الولايات المتحدة “تنظر” في هذه المعلومات.

وكشف بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في أوروبا للنظر في إمكانية حظر صادرات النفط الروسية في محاولة لمعاقبة موسكو على غزوها غير المبرر لأوكرانيا.

وقال: “نتحدث الآن مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر بطريقة منسقة في احتمال حظر استيراد النفط الروسي مع التأكد من استمرار وجود إمدادات مناسبة من النفط في الأسواق العالمية”.

وشدد بلينكن على أن الطائرات الأميركية لن تحلق في مواجهة الطائرات الروسية، و”لن ننشر جنودنا على الأرض في أوكرانيا”.

واعتبر وزير الخارجية، متحدثا من مولدافيا بعدما زار بولندا على الحدود الأوكرانية، أن الحرب قد “تستمر لبعض الوقت” لكنه رأى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “محكوم عليه بالهزيمة” في أوكرانيا.

وقال “الانتصار في معركة لا يعني الانتصار في الحرب. والسيطرة على مدينة لا تعني السيطرة على قلب الشعب الأوكراني وروحه”.

عوتابع “الشعب الأوكراني أثبت أنه لن يرضخ لفلاديمير بوتين أو روسيا ولن يسمح له بأن يحكمه”.وتواصل القوات الروسية في اليوم الحادي عشر من غزو أوكرانيا تقدمها نحو كييف في الشمال مستهدفة المدن الأوكرانية بعمليات قصف أسفرت عن مقتل 351 مدنيا وجرح أكثر من 700 آخرين، كما تسببت بتهجير أكثر من 1,5 مليون شخص خارج بلادهم، بحسب الأمم المتحدة.

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