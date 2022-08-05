بلينكن: التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان هو تصعيد غير مبرر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، إن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي هو تصعيد غير متناسب وغير مبرر.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة أوضحت للصين مرارا أنها لا تسعى إلى حدوث أزمة، مشيرا إلى أن واشنطن وحلفاءها يشعرون بقلق بالغ إزاء أفعال بكين الأخيرة.

وتأتي تصريحات بلينكن في وقت تجري فيه الصين أكبر مناوراتها عسكرية على الإطلاق في مضيق تايوان، والتي تشمل إطلاق صواريخ حول الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) “لا يوجد تبرير لهذا الرد العسكري المتطرف وغير المتناسب والذي ينطوي على تصعيد… لقد وصلوا بأفعالهم الخطيرة إلى مستويات جديدة”.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراءات تتسبب في إثارة أزمة، لكنها ستواصل دعم الحلفاء الإقليميين والمرور جوا وبحرا بشكل اعتيادي عبر مضيق تايوان.

وأضاف “سنحلق ونبحر ونعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك”.