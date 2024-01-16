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بلينكن: العرب لن يُعيدوا إعمار غزة إذا كانت "ستسوّى بالأرض" مجددًا

منذ 50 دقيقة
من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)

من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)

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لفت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة، إذا كان القطاع الفلسطيني “سيُسوى بالأرض” مجددًا في بضعة أعوام.

فيما نادى بضرورة التطرق إلى قضية إقامة الدولة الفلسطينية.

وذكر بلينكن لشبكة (سي.إن.بي.سي) خلال مقابلة في دافوس: “عليكم حل القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “تقول الدول العربية هذا: تقول، انظروا، لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار (قطاع) غزة، إذا كانت ستسوى بالأرض مجددًا خلال عام أو خمسة أعوام، ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد”.

    المصدر :
  • رويترز

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