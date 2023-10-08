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بلينكن الغاضب يطالب العالم بأن يثور لما يحصل في إسرائيل!

منذ 51 دقيقة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (الأحد 8-10-2023)، وجود ضحايا أميركيين بين القتلى الذين سقطوا جراء عملية طوفان الأقصى التي تشنها حركة حماس على المستوطنات والمراكز العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن “العالم يجب أن يثور” بسبب الهجوم المفاجئ على إسرائيل من قبل حماس.

وتابع: “هذا هجوم إرهابي واسع النطاق يقتل مدنيين إسرائيليين بالرصاص في مدنهم وفي منازلهم”.

وقال الوزير: “الولايات المتحدة لديها علم بتقارير عن مقتل عدة أميركيين في إسرائيل وفقدان آخرين، وتعمل على التحقق منها”.

وكانت الولايات المتحدة أبدت دعمها لإسرائيل بعد تعرضها لهجمات صاروخية وعمليات تسلل من حماس، وأكدت على “حقها في الدفاع عن نفسها”.

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