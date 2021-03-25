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بلينكن: الغرب يحتاج إلى التعاون أكثر من أي وقت مضى

منذ 13 ساعة
أنطوني بلينكن

أنطوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي، إن التعاون بين الحلفاء أكثر أهمية من أي وقت في التاريخ الحديث، وإن العلاقات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة للتغلب على التحديات.

وفي معرض حديثه في اليوم الأخير من زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى بروكسل، قال أنتوني بلينكن “لقد جئت إلى هنا لتوضيح تصميم الولايات المتحدة على التركيز على تنشيط تحالفاتنا وشراكاتنا”.

ولفت بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي، إلى أننا “مقتنعون بأنها علاقات دائمة مثل تلك القائمة بين الولايات المتحدة وبلجيكا ومثل تلك الموجودة من خلال الاتحاد الأوروبي ومن خلال حلف شمال الأطلسي.. يمكننا التغلب على أي من هذه التحديات”، وذلك بحسب “رويترز”.

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