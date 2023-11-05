بلينكن: الهدنة الإنسانية قد تعزز فرص إعادة الرهائن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المسؤولين الأمريكيين يعملون على إقرار هدنة إنسانية في غزة من شأنها أن تعزز عدة أولويات منها إدخال المزيد من المساعدات وإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي حديثه للصحفيين خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا للعاصمة العراقية بغداد، قال بلينكن إن 100 شاحنة مساعدات تتحرك الآن إلى الجيب الساحلي المحاصر، لكن “هذا غير كاف على الإطلاق”.

وتابع: “سنرد على أي تهديد لمصالحنا في المنطقة ولا نريد مواجهة مع إيران”.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي زيارة لبغداد، الأحد، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتشاورا حول مخاطر امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

ولم يتمّ الإعلان مسبقاً عن هذه الزيارة التي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان، لأسباب أمنية.

وتأتي هذه الزيارة في ظلّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي.