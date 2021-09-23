بلينكن: الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة وثيقة استثنائية مع دول الخليج

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة وثيقة وبشكل استثنائي مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود وحتى الآن.

وأضاف بلينكن قبيل لقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة هذه العلاقات للسنوات القادمة.

وأوضح في بيان التزام بلاده تجاه المنطقة وإقامة علاقات مستدامة وطويلة الأمد مع جميع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت بلينكن إلى أن الجسر الجوي الأخير إلى أفغانستان، دليل حي على كيفية قيام شركاء الولايات المتحدة الخليجيين بتقديم الدعم الحاسم في أوقات الحاجة، مضيفا أن بلاده تقدر ذلك.

وشدد على معالجة بعض التحديات التي وصفها بـ”الأكثر رعباً في العالم”، من خلال محاربة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأميركي: “اليوم نعتمد أيضًا على بعضنا البعض لمواجهة الأوبئة ومكافحة التغيرات المناخية”.