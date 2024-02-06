بلينكن: الولايات المتحدة تراجع رد حماس وسنبحثه مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن الولايات المتحدة تراجع رد حماس على إطار لاتفاق يقضي بإطلاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح رهائن مقابل وقف طويل للقتال في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في قطر إنه سيبحث رد حماس مع المسؤولين في إسرائيل عندما يزورها غدا الأربعاء.

ورفض بلينكن الخوض في تفاصيل الرد.

وقال إن واشنطن ستستخدم كل الأدوات المتاحة للتوصل إلى وقف مؤقت للقتال على أن يسبقه إطلاق سراح ما يزيد على 100 رهينة.

وقال بلينكن “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وضروري بالفعل”.

وأضاف أن الولايات المتحدة عازمة على استغلال أي هدنة في فتح مسار دبلوماسي للمضي قدما نحو “سلام عادل ودائم” في الشرق الأوسط.