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بلينكن: تجاهل روسيا للقانون الدولي يجب أن يُقابل بالوحدة عبر الأطلسي

1 - مارس - 2022
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن “تجاهل روسيا للقانون الدولي يجب أن يقابل بالوحدة عبر الأطلسي بهدف محاسبتها”.

كلام بلينكن جاء خلال اتصاله بنظيره الهولندي ووبك هوكسترا، مشيداً بقرار هولندا تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.

وأضاف بلينكن في تغريدة أنه تحدث مع هوكسترا “لمناقشة ردنا المنسق على الحرب الروسية المتعمدة وغير المبررة على أوكرانيا”، مؤكدا “لقد جمعت تصرفات بوتين قادة العالم معا في غضب ونحن نعمل في وحدة لفرض أقوى رد ممكن”.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، أن الأوروبيين وحلفاءهم مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا، وذلك إثر اجتماع عبر الفيديو ضم قادة فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا، إضافة الى ممثلين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو “حظر استيراد النفط الروسي لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين والأوليغارشيين الروس من العوائد”، فيما كندا لا تستورد نفط روسيا أصلا.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: “اليوم نعلن حظر كل عمليات استيراد النفط الخام من روسيا… هذا القطاع استفاد منه الرئيس بوتين والأوليغارشيون الروس بشكل كبير”.

وشدد على أن هذا التدبير يوجه رسالة قوية على الرغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة.

 

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