بلينكن خلال زيارته بولندا.. "لقد فعلَتْ الكثير لتسهيل المساعدات الأمنية لأوكرانيا"

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،السبت، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية البولنديين في مدينة زوسوف في جنوب شرقي بولندا بالقرب من حدود أوكرانيا التي عبرها مئات آلاف اللاجئين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشاد بلينكن ببولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لموقفها من الإجراءات الروسية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو في زوسوف «تقوم بولندا بعمل حيوي في مواجهة هذه الأزمة. لقد فعلت الكثير لتسهيل المساعدات الأمنية لأوكرانيا».

وكما زار بلينكن الحدود البولندية الأوكرانية والتقى مع لاجئين في مركز تجاري مهجور يستخدم كمركز استقبال للفارين من أوكرانيا.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين من أوكرانيا يمكن أن يرتفع إلى 1.5 مليون بحلول نهاية العطلة الأسبوعية الأحد من 1.3 مليون حالياً.

وأضاف راو أن بولندا ستواصل استقبال اللاجئين بصرف النظر عن جنسية وعرق وديانة أي منهم.

ووصل بلينكن إلى بولندا قادماً من بروكسل، حيث اجتمع مع وزراء الخارجية من حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي الجمعة، لبحث جهود الغرب لردع روسيا من خلال برنامج عقوبات قاسية.

وقال بلينكن الجمعة إن حلف «الناتو»، الذي وصفه بأنه حلف دفاعي، يسعى لمنع انتشار الحرب إلى خارج أوكرانيا.

وتستضيف بولندا قوات أمريكية قوامها عشرة آلاف جندي وصل إلى البلاد أكثر من نصفهم في الأسابيع الماضية.