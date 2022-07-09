بلينكن خلال لقائه نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع بكين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إنه لا يوجد بديل للدبلوماسية المباشرة في بداية اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي في منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا.

وقال وانغ يي للصحفيين إن على البلدين الحفاظ على العلاقات الطبيعية وإعادة علاقتهما إلى مسارها الصحيح.

ويعد هذا أول اجتماع مباشر بين بلينكن ووانغ منذ أكتوبر تشرين الأول وسيتضمن جلسة محادثات صباحية وغداء عمل ويستهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الأمريكية الصعبة مع بكين ومنعها من الانحراف عن غير قصد إلى الصراع.

ومن المتوقع أن يكرر بلينكن تحذيراته للصين من دعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا وسيبحث الجانبان القضايا الخلافية التي تشمل تايوان مطالبات الصين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي وتحركات بكين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء المحيط الهادي وحقوق الإنسان والتعريفات التجارية.

ولكن الجانبين يحرصان على استقرار العلاقة، ويقول بلينكن والمسؤولون الأمريكيون إن من المتوقع تحدث الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ مرة أخرى في الأسابيع المقبلة وهو أمر من المرجح أن يتناوله اجتماع اليوم السبت.