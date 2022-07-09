السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن خلال لقائه نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع بكين

منذ 10 دقائق
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إنه لا يوجد بديل للدبلوماسية المباشرة في بداية اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي في منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا.

وقال وانغ يي للصحفيين إن على البلدين الحفاظ على العلاقات الطبيعية وإعادة علاقتهما إلى مسارها الصحيح.

ويعد هذا أول اجتماع مباشر بين بلينكن ووانغ منذ أكتوبر تشرين الأول وسيتضمن جلسة محادثات صباحية وغداء عمل ويستهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الأمريكية الصعبة مع بكين ومنعها من الانحراف عن غير قصد إلى الصراع.

ومن المتوقع أن يكرر بلينكن تحذيراته للصين من دعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا وسيبحث الجانبان القضايا الخلافية التي تشمل تايوان مطالبات الصين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي وتحركات بكين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء المحيط الهادي وحقوق الإنسان والتعريفات التجارية.

ولكن الجانبين يحرصان على استقرار العلاقة، ويقول بلينكن والمسؤولون الأمريكيون إن من المتوقع تحدث الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ مرة أخرى في الأسابيع المقبلة وهو أمر من المرجح أن يتناوله اجتماع اليوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مسرح اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
في اليابان.. استئناف حملة الانتخابات بعد يوم واحد من اغتيال شينزو آبي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال قمة العشرين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هجوم دبلوماسي غربي على روسيا في قمة العشرين.. "أوكرانيا ليست بلدكم"
تونس.. سعيد: هناك أخطاء تسربت لنص مشروع الدستور

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد