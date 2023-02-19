بلينكن: روسيا تُزوّد إيران بمقاتلات حديثة مقابل حصولها على مسيّرات

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنّ الولايات المتحدة تشتبه في إمكانية أن تكون روسيا قد نقلت مقاتلات حديثة إلى إيران مقابل تلقيها مسيرات.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة “سي بي إس”، إنّ هذا من شأنه أن يتم في إطار تبادل مقابل الطائرات المسيرة الهجومية.

وأضاف: “إنه طريق ذو اتجاهين.. روسيا تزود إيران أيضًا بمعدات عسكرية، بما في ذلك ما يبدو أنها طائرات مقاتلة متطورة. يبدو أنّ هذا قد يحدث، وهو ما سيجعل من إيران تهديدًا أكبر”، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة كانت تتشاور حول هذا الموضوع مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم.

كذلك لفت وزير الخارجية الأميركي مجددًا إلى أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأنّ الصين تدرس تقديم مساعدة عسكرية “فتاكة” لروسيا، موضحًا أنها قد تكون أسلحة وذخيرة.

كما أشار إلى أنّ الشركات الصينية الخاصة قدمت حتى الآن دعمًا كبيرًا “غير الفتاك” لروسيا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إيجاز حول الموقف الأميركي إن التعاون الدفاعي بين موسكو وطهران قد وصل إلى “شراكة كاملة”، وقال إنّ إيران يمكن أن تستقبل مقاتلات روسية سنة 2023، وأنّ طيارين إيرانيين يتلقون تدريبات على المقاتلات في روسيا.