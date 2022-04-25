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بلينكن: روسيا فشلت في تحقيق أهدافها بأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الاثنين، إن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها بأوكرانيا، داعيا إلى إنهاء الحرب والعمليات العسكرية التي تشنها موسكو ضد كييف.

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في ختام زيارتهما لأوكرانيا، أن معركة كييف “حسمت لصالح الأوكرانيين”، مضيفا: “تحدثت إلى أنتونيو غوتيريش يوم الجمعة، ودعوته إلى إبلاغ رسالة قوية جدا لبوتن بشأن الحاجة إلى إنهاء الحرب”.

كما أشار بلينكن إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين سيعودون إلى كييف هذا الأسبوع.
وفيما يتعلق بالدعم الأميركي لكييف، قال بلينكن: “تتعهد واشنطن بتقديم أكثر من 713 مليون دولار إضافية من المساعدات لأوكرانيا و15 دولة في وسط وشرق أوروبا”.
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي: “نسعى قدر المستطاع لضمان الوصول الآمن للأسلحة التي نرسلها إلى الأوكرانيين”.

واختتم لويد حديثه قائلا: “خلال رحلتنا إلى كييف، ما رأيناه يُظهر وكأن الحياة بدأت بالعودة إلى الوضع الطبيعي”.

    المصدر :
  • العربية

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