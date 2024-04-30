بلينكن: سأقدم قائمة بالإجراءات المتعلقة بمساعدات غزة إلى إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء إنه سيقدم إلى قادة إسرائيل قائمة بالإجراءات التي ما زالوا بحاجة إلى اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك قبل اجتماعات سيعقدها في إسرائيل غدا الأربعاء 1\5\2024.

وقال بلينكن، الذي كان يتحدث للصحفيين في أحد المستودعات التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حيث يتم تجميع شحنات المساعدات المقدمة من جمعيات خيرية مقرها الولايات المتحدة، إن أولى شحنات المساعدات المباشرة من الأردن إلى معبر إيريز بشمال غزة ستنطلق اليوم الثلاثاء 30\4\2024.