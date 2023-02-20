بلينكن: سندعم تركيا المنكوبة بالزلزال "طالما اقتضى الأمر"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن واشنطن ستدعم تركيا “طالما اقتضى الأمر” في أعقاب الزلازل التي هزت البلاد قبل أسبوعين.

وأضاف أن موقف تركيا الواضح دعما لسيادة أوكرانيا كان مهما.

وتابع “لا تتفق الولايات المتحدة وتركيا في كل القضايا لكنها شراكة صمدت في وجه التحديات”.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد إلى تركيا، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ بلينكن سيزور تركيا لتفقد الجهود الأميركية الجارية لمساعدة الحكومة التركية في مواجهة الزلزالين المدمرين.

وصرح متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، بأنّ بلينكن سيزور قاعدة إنجرليك الجوية قرب مدينة أضنة جنوبي تركيا، في 19 شباط/ فبراير “لتفقد الجهود الأميركية المباشرة لمساعدة السلطات التركية في الاستجابة للدمار الناجم عن زلزال 6 فبراير”.

وأضاف أن بلينكن سيغادر بعدها إلى العاصمة أنقرة للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، ومسؤولين آخرين “لمناقشة الدعم الأميركي المستمر لتركيا وشعبها بعد الزلازل المدمرة، بالإضافة إلى سبل تعزيز الشراكة مع تركيا بشكل أكبر”.