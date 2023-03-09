بلينكن: سنواصل فرض العقوبات على النظام الإيراني

\أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، التزام واشنطن بفرض عقوبات على النظام الإيراني وتعطيل شبكات تمويله.

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 9\3\2023، فرض عقوبات على شبكة من 39 كياناً قالت إنها تنقل مليارات الدولارات للنظام الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على هذه الشبكة التي قال إنها واحدة من عدة “أنظمة تمويل غير مشروعة” تتيح للكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي وإخفاء تعاملاتها مع العملاء الأجانب.

هذا وأكد بلينكن على تويتر أن بلاده ستواصل فرض عقوبات على النظام الإيراني وتعطيل شبكات تمويله، مشيراً إلى أن هذه الشبكات “تسهل أنشطة التهرب من العقوبات”.

في الوقت نفسه، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة أخرى مكوّنة من فرد وخمس شركات مقرها الصين، قالت إنها تدعم جهود النظام الإيراني لجلب المكونات اللازمة لإنتاج الطائرات المسيرة.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات الإيرانية المنتشرة في العالم، والتي تزود روسيا بالمسيرات لاستخدامها في حرب أوكرانيا.