بلينكن سيزور الهند وقازاخستان وأوزبكستان الاسبوع المقبل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس 23\2\2023 إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور الهند وقازاخستان وأوزبكستان من 28 فبراير شباط حتى الثالث من مارس آذار.

وأضافت الوزارة أن بلينكن سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي في الأول من مارس آذار.

هذا وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيجتمعان لمناقشة الدعم المتواصل لأوكرانيا، وذلك مع اجتماع مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع تزامنا مع ذكرى مرور عام على بدء الغزو الروسي.

وأفادت الوزارة بأن بلينكن، في أثناء حضوره اجتماع مجلس الأمن في نيويورك يومي الخميس والجمعة “سيؤكد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسيدعو المجتمع الدولي إلى تأييد إجراءات الأمم المتحدة التي ستساعد في تأمين سلام عادل ودائم في أوكرانيا”.