الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن سيزور الهند وقازاخستان وأوزبكستان الاسبوع المقبل

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس 23\2\2023 إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور الهند وقازاخستان وأوزبكستان من 28 فبراير شباط حتى الثالث من مارس آذار.

وأضافت الوزارة أن بلينكن سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي في الأول من مارس آذار.

هذا وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيجتمعان لمناقشة الدعم المتواصل لأوكرانيا، وذلك مع اجتماع مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع تزامنا مع ذكرى مرور عام على بدء الغزو الروسي.

وأفادت الوزارة بأن بلينكن، في أثناء حضوره اجتماع مجلس الأمن في نيويورك يومي الخميس والجمعة “سيؤكد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسيدعو المجتمع الدولي إلى تأييد إجراءات الأمم المتحدة التي ستساعد في تأمين سلام عادل ودائم في أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: الوضع العسكري في جنوب أوكرانيا خطير للغاية
الاتحاد الاوروبي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الاتحاد الاوروبي: على الصين الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة روسيا
النفط
ارتفاع اسعار النفط لثاني جلسة على التوالي

الأكثر قراءة

ظاهرة جيولوجية غريبة.. القارة السمراء قد تشهد ولادة محيط جديد!
ماريتا الحلاني
بالصورة.. ماريتا الحلاني تُعلن خطوبتها رسميًا.. من هو العريس؟
تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية