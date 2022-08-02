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بلينكن: طالبان انتهكت اتفاق الدوحة "على نحو صارخ" بإيوائها الظواهري

منذ 44 دقيقة
وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن (رويترز)

وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن (رويترز)

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن حركة طالبان انتهكت “على نحو صارخ” اتفاق الدوحة من خلال استضافة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وإيوائه.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة قتلت الظواهري في ضربة بأفغانستان في مطلع الأسبوع، في أكبر ضربة للتنظيم المتشدد منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في عام 2011.

وقال بلينكن في بيان “في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات”.

وقُتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ضربة أمريكية بأفغانستان في مطلع الأسبوع، وهي أكبر ضربة للتنظيم المتشدد منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في عام 2011.

وحتى إعلان الولايات المتحدة، ترددت شائعات مختلفة عن وجود الظواهري في المنطقة القبلية بباكستان أو داخل أفغانستان.

وقدم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، التفاصيل التالية عن العملية:

    المصدر :
  • رويترز

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