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بلينكن: عدداً من الدول يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً في غزة بعد الحرب

منذ 28 ثانية
وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن عددا من الدول يمكن أن تلعب دورا مؤثرا “على الأقل على أساس مؤقت” إذا لزم الأمر للمساعدة في توفير الأمن لغزة ما بعد الحرب.

جاء ذلك في معرض رده أمام اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على سؤال عما إذا كان يعتقد بأن السعودية والإمارات لديهما القدرة أو الإرادة لإدارة قطاع غزة.

هذا وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنه تم فتح طرق جديدة لحركة المساعدات في غزة بعد اعتراض بعض شاحنات المساعدات، مضيفة أن المساعدات تُنقل الآن من مناطق التجميع إلى المستودعات في غزة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال بات رايدر للصحفيين “في الوقت الذي نعمل فيه على إنجاز العمليات والإجراءات تسنى إنشاء طرق بديلة للحركة الآمنة لتلك الشحنات. يجري الآن نقل المساعدات من مناطق التجمع تلك إلى المستودعات لزيادة (عمليات) التوزيع في أنحاء غزة.”

    المصدر :
  • رويترز

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