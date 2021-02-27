بلينكن: علاقتنا مع السعودية مهمة جداً ومصالحنا المشتركة كبيرة

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن “واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية”.

وشدد بلينكن على أن “أميركا تظل ملتزمة بالدفاع عن أمن السعودية”.

وأضاف: “علاقتنا مع السعودية مهمة جدا ومصالحنا المشتركة كبيرة”.

وجاءت تصريحات بلينكن عقب صدور تقرير البيت الأبيض إلى الكونغرس عن مقتل جمال خاشقجي.

والخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية”.

وقال البيت الأبيض إن “بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن”.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأميركي، خلال الاتصال الهاتفي، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأميركي على التزام الولايات المتحدة الأميركية الدفاع عن المملكة تجاه التهديدات، وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.