بلينكن: على إسرائيل إيلاء "أهمية" لحماية المدنيين في غزة

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الأحد 10-12-2023) إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما شقت الدبابات الإسرائيلية طريقها إلى داخل المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة.

وبعد يومين من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، قال بلينكن إن على إسرائيل إيلاء “أهمية” لحماية المدنيين في غزة والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضاف بلينكن في تصريحات لبرنامج (حالة الاتحاد) على شبكة (سي.إن.إن) “الشيء المهم هو التأكد من أن العمليات العسكرية وضعت على نحو يضمن حماية المدنيين”.

وتابع قائلا “أعتقد أن النية موجودة. لكن النتائج لا تظهر من تلقاء نفسها دائما”.

ومن بين الخطوات التي قال بلينكن إن الولايات المتحدة “لا تراها بما فيه الكفاية” هي “أوقات وأماكن وطرق عدم الاشتباك” التي من شأنها أن تسمح للعمليات الإنسانية بتوصيل المساعدات وتساهم في إبعاد المدنيين عن الأذى.

وشقت القوات الإسرائيلية طريقها إلى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الأحد بعد قتال عنيف خلال الليل، فيما قصفت الطائرات الحربية مناطق غربي المدينة.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس بعد أن شن مسلحو الحركة هجمات على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس إن نحو 18 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب منذ ذلك الحين، بينما أصيب 49500. وهناك آلاف آخرون في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وأعاقت الولايات المتحدة جهدا بالأمم المتحدة يوم الجمعة لفرض وقف لإطلاق النار، وهو خيار يعتقد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أنه لن يفيد سوى حماس.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس السبت إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت أيضا سلطة طوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.