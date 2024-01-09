بلينكن: على إسرائيل السماح بعودة الفلسطينيين إلى بيتوهم

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن عملية عودة سكان غزة إلى بيوتهم في شمال القطاع بحاجة لوقت وتنسيق أمني.

كما قال في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع قادة إسرائيليين في تل أبيب “إسرائيل أكدت أنها لا تسعى لتوطين سكان غزة خارج القطاع”.

وتابع “على إسرائيل السماح بعودة الفلسطينيين إلى بيتوهم بمجرد أن تسمح الظروف”.

مرحلة أقل شدة

كذلك بين بلينكن أن الحملة الإسرائيلية في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة أقل شدة.

وطالب بلينكن إسرائيل بالتحرك لوقف استهدافات المستوطنين التي تحول دون السلام، وأضاف “على إسرائيل العمل على قرارات حاسمة وسنعمل على تمكين السلطة الفلسطينية”.

كذلك قال “على السلطة الفلسطينية مسؤولية إصلاح نفسها”.

وتابع وزير الخارجية الأميركي “حريصون على عدم اتساع رقعة الصراع وإدخال المساعدات لغزة وإعادة الرهائن”.

حقوق الفلسطينيين ووقف العنف

كما أضاف “الدول العربية التي زرتها أكدت على حقوق الفلسطينيين وضرورة وقف العنف ضدهم”.

وأكد أن على إسرائيل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن فرص السلام، مبيناً أن أميركا وإسرائيل تؤكدان أن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لتحقيق الأمن.

كذلك بين بلينكن أن العديد من دول الشرق الأوسط مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكنهم سيفعلون ذلك فقط في ظل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية.

يذكر أن جولة بلينكن الإقليمية تشمل توقفا في الضفة الغربية ومصر يوم الأربعاء.

وهذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والعملية العسكرية الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد حوالي 23 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.