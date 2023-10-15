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بلينكن عن لقائه مع ولي العهد السعوديّ: كان "مثمرًا للغاية"

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2023 9:35 صباحًا
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - أرشيفية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - أرشيفية

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ اجتماعه في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان “مثمرًا للغاية”.

جاء ذلك في إجابة من بلينكن على سؤال من “رويترز” لدى عودته إلى الفندق الذي يستضيف الوفد الأميركي في الرياض.

فيما أشار مسؤول أميركي إلى أنّ اجتماع بلينكن مع ولي العهد استمر ما يقل قليلًا عن الساعة.

يأتي ذلك في اليوم الرابع من أكبر جولة يقوم بها بلينكن حتى الآن في الشرق الأوسط، منذ توليه منصب وزير الخارجية.

إذ بدأ بلينكن هذه الجولة يوم الخميس في إسرائيل، معبرًا عن تأييد واشنطن الكامل لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط، في حربها على حماس.

كما زار وزير الخارجية الأميركي الأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات، والتقى في تلك الدول بكبار الزعماء والمسؤولين ومن المتوقع أن يتوجه اليوم الأحد إلى مصر.

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