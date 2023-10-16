بلينكن في "إسرائيل" مجددًا.. وشولتز يستعدّ لزيارتها غدًا

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب اليوم الإثنين، في وقت يستعدّ المستشار الألماني أولاف شولتز للتوجّه إلى “إسرائيل” غدًا، وفق ما ذكرت قناة إن.تي.في التلفزيونية الألمانية نقلًا عن مصادر حكومية.

وفي الأسبوع الماضي، زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك “إسرائيل”، حيث عبرت عن دعم برلين القوي لإسرائيل “للدفاع عن نفسها” ضد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين واحتجاز آخرين.

وتوجهت بيربوك بعد ذلك إلى مصر، في ظل سعي الدول الغربية لمنع تصعيد الصراع في المنطقة.

إلى ذلك، تأتي زيارة بلينكن الثانية بعد خمسة أيام من زيارته الأولى إلى “إسرائيل”، بعد أن كان في مصر أمس، سابع محطة له منذ بدء جولته الإقليمية يوم الخميس،

وكان وزير الخارجية الأميركي قد زار إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات، والتقى في تلك الدول بكبار الزعماء والمسؤولين.