الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
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بلينكن في زيارة مفاجئة لأوكرانيا

منذ 3 دقائق
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، زيارة مفاجئة إلى كييف، هي الثانية منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية جديدة بنحو 2,7 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا.

ولم يعلن بلينكن مسبقا عن الزيارة الثانية له إلى كييف، والتي تهدف إلى مناقشة ملف المساعدات العسكرية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق اليوم، وافقت الولايات المتحدة، على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها.

وتهدف هذه الأموال لمساعدة الدول المستهدفة في شراء معدات عسكرية أمريكية، كما أعلنت وزارة الخارجية.

وتضاف هذه المساعدة الجديدة من برنامج تمويل الجيوش الأجنبية، إلى 675 مليون دولار كمساعدة مباشرة لأوكرانيا، أعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم أيضا.

“نجاح واضح”

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال استضافته جولة جديدة من المحادثات حول دعم كييف عسكريا، الخميس، إن الدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء لأوكرانيا يعطي نتائج في ميدان المعركة.

وبعد أن لفت إلى أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في جنوب البلاد، قال أوستن “الآن نرى نجاحا واضحا لجهودنا المشتركة في ميدان المعركة”.

    المصدر :
  • رويترز

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