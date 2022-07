بلينكن لإيران: لن نتردد في استخدام القوة لحماية أرواح الأميركيين ومصالحهم

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تتردد أبداً في استخدام القوة عندما تكون أرواح الأميركيين ومصالحهم الحيوية على المحك، لكنه لفت إلى أن بلاده لن تفعل ذلك إلا عندما تكون الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق.

إلى ذلك، غرد بلينكن على تويتر أن “اليوم يصادف مرور 14 عامًا على اختطاف الزوج والأب الحبيب بوب ليفينسون في إيران”.

وتابع “تشرفت بالتحدث مع عائلة بوب ووعدت بالضغط على إيران للحصول على إجابات صادقة بشأن مصير منتسب مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق بوب ليفنسون”.

ومع أن بلينكن رجح أن يكون ليفنسون “قد قتل”، إلا أنه قال إن القضية “لم تغلق بعد” حتى بعد 14 عاما على الحادثة.

Today marks 14 years since beloved husband and father Bob Levinson was abducted in Iran. I was honored to speak with Bob’s family and promised to press Iran for the answers that they deserve and for the freedom of all Americans unjustly held by Iran.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2021