بلينكن: لا سبيل لتحقيق السلام الدائم إلا بحل الدولتين

في ظل القصف المتواصل منذ 20 يوما على قطاع غزة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط.

وأضاف بلينكن في حسابه على منصة “إكس”: “يجب علينا مضاعفة جهودنا الجماعية للتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

من جهتها، أكدت ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن العالم وصل إلى “لحظة محفوفة بالمخاطر” بالنسبة للصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وشددت في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر ترجمة على أن “الولايات المتحدة أوضحت، في كل من المحادثات العامة والمغلقة، أنه بينما تمارس إسرائيل حقها في الدفاع عن شعبها ضد حماس، فإن عليها القيام بذلك بما يتماشى مع قواعد الحرب”.

كما دعت إلى تعديل مشروع القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، للجمعية العامة بشأن غزة، ليشمل “التنديد بأفعال حماس وإطلاق سراح الرهائن”.