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بلينكن لا يعتزم لقاء نظيريه الروسي والصيني في اجتماعات مجموعة الـ20

منذ ساعة واحدة
أنتوني بلينكن- رويترز

أنتوني بلينكن- رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن ليس لديه خطط للقاء نظيريه الروسي أو الصيني خلال اجتماع مجموعة العشرين بنيودلهي.

وبلينكن في زيارة قصيرة إلى قازاخستان وأوزبكستان وسيتوجه إلى عاصمة الهند لحضور اجتماع مجموعة العشرين حيث سيكون غزو روسيا لأوكرانيا جزءا مهما من المناقشات.

وسيحضر الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني تشين قانغ.

وقال بلينكن للصحفيين في طشقند عاصمة أوزبكستان “لا يوجد خطط للقاء أيهما (وزيري الخارجية الصيني والروسي) في اجتماع مجموعة العشرين ومع ذلك أتوقع أننا سنحضر جلسات جماعية من نوع أو آخر معا”.

وذكر مسؤول من وزارة الخارجية الروسية أن لافروف يهدف إلى لقاء سبعة وزراء خارجية على الأقل قبل إقامة الهند التي تستضيف الاجتماعات العشاء الترحيبي للوفود القادمة من 40 دولة اليوم الأربعاء. وتعقد الاجتماعات الأساسية لمجموعة العشرين غدا الخميس.

والتقى بلينكن خلال زيارته إلى قازاخستان وأوزبكستان نظراءه من الدول الخمس بآسيا الوسطى التي كانت تابعة من قبل للاتحاد السوفيتي ولها علاقات تجارية وطيدة مع بكين قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

    المصدر :
  • رويترز

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