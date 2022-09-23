بلينكن لنظيره الصيني: السلام في مضيق تايوان مهم للغاية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الصيني وانغ يي اليوم الجمعة إن الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر مهم للغاية، حيث اجتمع الوزيران وسط توترات شديدة بشأن الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين إن تايوان كانت المحور الذي دارت حوله المحادثات “المباشرة والصادقة” على مدى 90 دقيقة بين بلينكن ووانغ على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف المسؤول “من جانبنا، أوضح وزير الخارجية أن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق أمر مهم للغاية، وفقا لسياسة صين واحدة التي نلتزم بها منذ زمن طويل ولم تتغير”.

وتصاعدت التوترات بشأن تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان وتعهد صريح من الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من قول بايدن إن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني، مما أثار رد فعل غاضبا من الصين التي قالت إن هذا أرسل إشارة خاطئة لمن يسعون إلى استقلال تايوان.

وكانت هذه أحدث مرة يتجاوز فيها بايدن سياسة “الغموض الاستراتيجي” الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن تايوان والتي من شأنها عدم توضيح ما إذا كانت واشنطن سترد عسكريا على أي هجوم على تايوان.

كانت تعليقاته أيضا الأكثر وضوحا حتى الآن بشأن التزام القوات الأمريكية بالدفاع عن الجزيرة، على الرغم من أن البيت الأبيض أصر على أن سياسته بشأن تايوان لم تتغير.

وفي مكالمة هاتفية مع بايدن في يوليو تموز، حذر الزعيم الصيني شي جين بينغ قائلا “الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها”.

وبعد زيارة بيلوسي التضامنية إلى تايبه في أوائل الشهر الماضي، نشرت الصين عشرات الطائرات وأطلقت صواريخ بالقرب من الجزيرة.

وفي خطاب ألقاه أمام مركز أبحاث “جمعية آسيا” في نيويورك يوم الخميس، قال وانغ إن مسألة تايوان تتنامى لتصبح الخطر الأكبر في علاقات الصين والولايات المتحدة.