بلينكن متفائل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إن رحلته المقبلة إلى الشرق الأوسط لها عدة أهداف منها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لمانيلا إن الزيارة ستهدف إلى “مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم”.

وبحسب بلينكن “ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء والرجال في غزة”.

وقال بلينكن إن 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقال بلينكن “يتعين على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

وأضاف “أكدنا لإسرائيل على ضرورة أن يكون لديها خطة لغزة”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة للسماح بالإفراج عن الرهائن الذين أسرتهم الحركة.

وقالت الوزارة إن بلينكن سيزور السعودية ومصر وسيلتقي بكبار القادة في البلدين.