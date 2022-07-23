بلينكن معلقاً على هجوم أوديسا.. روسيا تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء في العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الصاروخي الروسي الذي وقع السبت على ميناء أوديسا الأوكراني، مضيفا أن روسيا تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء في العالم.

وتابع بلينكن في بيان أن الهجوم “يقوض جهود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا لإيصال المواد الغذائية الضرورية للأسواق العالمية”.

من جهتها أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في أوكرانيا بريدجت برينك أنه يجب محاسبة روسيا على هجومها على ميناء أوديسا بعد مرور أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق الحبوب في تركيا.

وقالت عبر حسابها في “تويتر”، إن موسكو ما زالت تعمل على عسكرة أزمة الغذاء، واصفة الضربة الروسية على ميناء أوديسا بأنه “عمل شائن”.

هذا وكانت أوكرانيا أعلنت السبت أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن “العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر”، مضيفاً: “أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء”.

إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اوليغ نيكولينكو، أن هجوم روسيا على أوديسا “صفعة وإهانة” لتركيا والأمم المتحدة بعد توقيع الاتفاقية أمس، داعياً الأمم المتحدة وتركيا الالتزام بالتعهدات في اتفاقية اسطنبول.