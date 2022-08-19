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بلينكن: ملتزمون بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2022 6:04 مساءً
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد مجددا على “التزام الولايات المتحدة الثابت” بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية باك جين (الجمعة 19-8-2022).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان إن بلينكن عبر عن تقديره لجهود كوريا الجنوبية لتحسين علاقتها مع اليابان والسعي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وأضاف برايس أن الوزيرين ناقشا أيضا الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك مضيق تايوان.

ووفق بيان وزارة خارجية كوريا الجنوبية، فقد تبادل الوزيران وجهات نظرهما حول الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية خاصة قبل بدء التدريبات العسكرية المشتركة السنوية للحلفاء الأسبوع القادم.

وأضافت الوزارة أنهما اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لردع كوريا الشمالية عن القيام بأعمال استفزازية ودفعها للعودة إلى طاولة الحوار.

    المصدر :
  • رويترز

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