بلينكن من إسرائيل: الحرس الثوري منظمة إرهابية تهدّد حلفاءنا

في حين يتم التداول بإمكانية رفع صفة الإرهاب عن الحرس الثوري الإيراني في إطار الاتفاق النووي الجديد المرتقب، أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أن “واشنطن تعتبر الحرس الثوري منظمة إرهابية مثل منظمات إرهابية أخرى”، وتابع: “سنواصل التصدي لإيران عندما تهددنا أو تهدد حلفاءنا”، مشيرا إلى أن “إيران تدعم الحوثيين في هجماتهم على السعودية”.

بلينكن أكد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، في القدس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل “ملتزمتان” بعدم حصول إيران على سلاح نووي، وأضاف: “سنتابع العمل لمواجهة القوى التابعة لإيران في المنطقة”.

وقال: “ملتزمون بأمن إسرائيل بشكل راسخ”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة “ملتزمة تماما” بتوسيع التعاون من خلال اتفاق إبراهيم.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لها مصالح حيوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد أن سيتم مناقشة مواضيع السلام مع الفلسطينيين.

“إيران ليست مشكلة إسرائيلية”

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن “إيران ليست مشكلة إسرائيلية، ولكن (حصول إيران على السلاح) النووي هو مشكلة للعالم”، وقال إن “أردت السلام يجب أن تكون قادرا على الدفاع عنه”.

وتابع لبيد: “لن نسمح للتهديد النووي الإيراني بالوصول إلى إسرائيل. سنواصل العمل مع واشنطن لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية”. ولفت إلى أن الحرس الثوري هو منظمة إرهابية وتقف خلف الحوثيين وحزب الله.

من جهة آخرى، أكد وزير الخارجية الأميركية على ضرورة معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، وقال إن واشنطن ليس لديها أي خطط إستراتيجية لتغيير النظام في روسيا.

لقاء تاريخي

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأميركي الأحد، في إسرائيل لقاء “تاريخيا” مع نظرائه من الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع الدولة العبرية، في إطار جولة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيجتمع بلينكن مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في صحراء النقب يومي الأحد والاثنين، في لقاء سيكون شاهدا على التحول في العلاقات العربية الإسرائيلية الذي بدأ أواخر 2020.

وقدم بلينكن من بولندا حيث رافق الرئيس الأميركي جو بايدن، وسيبقى حتى الاثنين في إسرائيل حيث يلتقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت. كما سيزور رام الله لعقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ويواصل بلينكن جولته الاثنين في الجزائر ثم المغرب حيث يلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي أصبح لاعبا سياسيا رئيسيا في المنطقة.